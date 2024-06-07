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Вибори наступного президента Європейської комісії можуть відбутися 18 липня, — ЗМІ

09:04, 7 червня 2024
Таку дату голосування запропонував генеральний секретар Європарламенту Алессандро Кьоккетті.
Вибори наступного президента Європейської комісії можуть відбутися 18 липня, — ЗМІ
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Вибори наступного президента Європейської комісії можуть відбутися 18 липня. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Видання вказує, що таку дату голосування запропонував генеральний секретар Європарламенту Алессандро Кьоккетті.

Politico наголошує, що парламент, ймовірно, перебуває під тиском національних урядів, які вимагають прискорити процес і стабілізувати ЄС у період геополітичної невизначеності та в контексті наближення виборів президента США.

Рішення ще не ухвалене остаточно. Однак якщо голосування відбудеться у липні, то обраною датою буде четвер 18 липня - за два дні після того, як парламент обере свого президента. Кьоккетті підтвердив, що голосування, ймовірно, відбудеться у липні.

У матеріалі йдеться, що впродовж останніх тижнів точилися дискусії про те, чи намагатиметься парламент провести вибори на першому засіданні у липні, чи зачекає до наступного офіційного засідання у вересні.

Лідером у боротьбі є чинний президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, яка веде кампанію за ще один п'ятрирічний термін перебування на посаді.

Щоб отримати цю посаду, фон дер Ляєн або інший кандидат, спочатку має отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС, а опісля заручитися голосами щонайменше 361 з 720 депутатів Європарламенту.

Парламент може проголосувати лише після того, як більшість глав держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидата. Очікується, що цей процес завершиться на засіданні Європейської Ради 27 і 28 червня, де пакет вищих посад, ймовірно, буде розподілений між домінуючими політичними силами ЄС.

Якщо голосування буде внесено до порядку денного Європарламенту в липні, лідери політичних груп інституції офіційно завершать його на засіданні 11 липня.

Водночас представник Європарламенту зазначив, що жодного рішення стосовно дати виборів ще не ухвалено.

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