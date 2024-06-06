Чи можна у новобудовах, у яких все на електриці, рідше відключати світло: відповідь ДТЕК

У ДТЕК заявили, що технічно неможливо вводити вибіркові обмеження.

У ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

У компанії заявили, що технічно неможливо вводити вибіркові обмеження.

«Ми відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться», - сказано у повідомленні.

У ДТЕК додали, що починаючи з 2022 року радять ОСББ та керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу насосів і підтримку систем водопостачання та опалення у новобудовах під час відключень електроенергії.

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