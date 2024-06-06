Можно ли в новостройках, в которых все на электричестве, реже отключать свет: ответ ДТЭК

В ДТЭК заявили, что технически невозможно вводить выборочные ограничения.

В ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

В компании заявили, что технически невозможно вводить выборочные ограничения.

«Мы отключаем не дома, а линии, от которых они питаются», - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что начиная с 2022 года, советуют ОСМД и управляющим компаниям найти альтернативные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу насосов и поддержку систем водоснабжения и отопления в новостройках во время отключений электроэнергии.

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