Графіки відключення світла стануть м'якшими: із чим це пов’язано

8 червня з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції, що має покращити ситуацію в енергосистемі.

Фото: Укренерго

В Україні графіки відключення електроенергії стануть м'якшими. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Зазначається, що у ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Це має тимчасово покращити ситуацію в українській енергосистемі, завдяки чому обмеження для споживачів стануть дещо м’якшими.

«Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС. Це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі», — сказав Кудрицький в ефірі ток-шоу «Української правди».

За його словами, графіки відключення світла для споживачів не скасують, але вони «стануть м’якші по всій енергосистемі».

На думку Кудрицького, найскладнішим місяцем літа стане липень. У цей час блоки АЕС матимуть найменшу потужність через планові ремонти. Крім того, додаткове навантаження спричинить спека.

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