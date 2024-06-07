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Чи загрожує Україні блекаут: в «Укренерго» роз’яснили ситуацію

12:00, 7 червня 2024
В «Укренерго» закликали не плутати блекаут з контрольованими відключеннями.
Чи загрожує Україні блекаут: в «Укренерго» роз’яснили ситуацію
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В "Укренерго" заявили, що в Україні немає наразі загрози повного відключення електропостачання. Про це йдеться в коментарі компанії "Укренерго" для РБК-Україна.

"Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" підкреслили, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які застосовують, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

Наразі блекаут в країні не передбачається, але це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів,  зазначили в компанії. 

Нагадаємо, що 8 червня з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції, що має покращити ситуацію в енергосистемі.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

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