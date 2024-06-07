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Напад двох українофобів на волонтерку у Києві: поліція відшукала та затримала 70-річного чоловіка

11:41, 7 червня 2024
Слідом за 73-річним пенсіонером, про підозру повідомлено його другу – 70-річному киянину.
Напад двох українофобів на волонтерку у Києві: поліція відшукала та затримала 70-річного чоловіка
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві стався конфлікт, у якому замішані агресивні пенсіонери та волонтерка. За інформацією Оболонської окружної прокуратури міста Києва, 70-річному підозрюваному пенсіонеру, повідомлено про підозру за фактом хуліганства, що було вчинене групою осіб (за ч.2 ст.296 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За зіставленням подій, 2 червня підозрюваний святкував день народження разом із своїм 73-річним знайомим. Після святкування вони поверталися додому, коли на вулиці Новокостянтинівській виникла суперечка з волонтеркою. За словами підозрюваного, він намагався компліментувати дівчині, проте її відповідь викликала агресію. Нетверезі пенсіонери образили жінку, яка вирішила зафіксувати подію на відео.

Підозрюваний затримав волонтерку та кілька разів вдарив її, а його спільник відібрав у жінки мобільний телефон. Щоправда, потерпілій вдалося повернути телефон. Наразі підозрюваний заперечує свою вину та стверджує, що намагався зупинити конфлікт.

Нагадаємо, правоохоронці затримали та повідомили про підозру товаришу, 73-річному чоловіку, за фактом вчинення грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю відносно потерпілої. Важливо зазначити, що спільник підозрюваного раніше змінював свої покази.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років. Прокурор планує подати клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту.

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