Нападение двух украинофобов на волонтера в Киеве: полиция отыскала и задержала 70-летнего мужчину

Вслед за 73-летним пенсионером, о подозрении сообщено его другу - 70-летнему киевлянину.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве произошел конфликт, в котором замешаны агрессивные пенсионеры и волонтер. По информации Оболонской окружной прокуратуры города Киева, 70-летнему подозреваемому пенсионеру, сообщено о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (по ч.2 ст.296 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По сопоставлению событий, 2 июня подозреваемый праздновал день рождения вместе со своим 73-летним знакомым. После празднования они возвращались домой, когда на улице Новоконстантиновской возникла ссора с волонтеркой. По словам подозреваемого, он пытался комплиментировать девушке, однако ее ответ вызвал агрессию. Нетрезвые пенсионеры оскорбили женщину, которая решила зафиксировать происшествие на видео.

Подозреваемый задержал волонтерку и несколько раз ударил ее, а его сообщник отобрал у женщины мобильный телефон. Правда, потерпевшей удалось вернуть телефон. Сейчас подозреваемый отрицает свою вину и утверждает, что пытался остановить конфликт.

Напомним, правоохранители задержали и сообщили о подозрении товарищу, 73-летнему мужчине, по факту совершения грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью в отношении потерпевшей. Важно отметить, что сообщник подозреваемого ранее менял свои показания.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Прокурор планирует подать ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

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