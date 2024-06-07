Практика судов
  1. В Украине

Нападение двух украинофобов на волонтера в Киеве: полиция отыскала и задержала 70-летнего мужчину

11:41, 7 июня 2024
Вслед за 73-летним пенсионером, о подозрении сообщено его другу - 70-летнему киевлянину.
Нападение двух украинофобов на волонтера в Киеве: полиция отыскала и задержала 70-летнего мужчину
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве произошел конфликт, в котором замешаны агрессивные пенсионеры и волонтер. По информации Оболонской окружной прокуратуры города Киева, 70-летнему подозреваемому пенсионеру, сообщено о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (по ч.2 ст.296 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По сопоставлению событий, 2 июня подозреваемый праздновал день рождения вместе со своим 73-летним знакомым. После празднования они возвращались домой, когда на улице Новоконстантиновской возникла ссора с волонтеркой. По словам подозреваемого, он пытался комплиментировать девушке, однако ее ответ вызвал агрессию. Нетрезвые пенсионеры оскорбили женщину, которая решила зафиксировать происшествие на видео.

Подозреваемый задержал волонтерку и несколько раз ударил ее, а его сообщник отобрал у женщины мобильный телефон. Правда, потерпевшей удалось вернуть телефон. Сейчас подозреваемый отрицает свою вину и утверждает, что пытался остановить конфликт.

Напомним, правоохранители задержали и сообщили о подозрении товарищу, 73-летнему мужчине, по факту совершения грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью в отношении потерпевшей. Важно отметить, что сообщник подозреваемого ранее менял свои показания.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Прокурор планирует подать ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
С 30 июня заработает новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей

Кабмин утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей – мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Верховная Рада после вето Президента убрала норму, которой предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Парламент учел предложения Президента, который отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми имеет связи».

Право на обращение с апелляционной жалобой в некоторых случаях также подлежит доказыванию – Верховный Суд

Верховный Суд указал на то, что право на обращение с апелляционной жалобой имеет только участник дела или другое лицо, которое докажет влияние обжалуемого судебного решения непосредственно на его права.

Новая дипломатическая должность Спецпредставителя Украины и расширение оснований для увольнения дипломатов – Рада одобрила законопроект Президента

Спецпредставитель для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере будет назначаться на должность и увольняться Президентом по представлению Министра иностранных дел.

НАПК назвало проблемы конфликта интересов в работе членов ВСП и ВККС и предложило изменить законодательство

По словам НАПК, допускается ситуация, в которой заявление члена ВСП или ВККС о самоотводе в связи с наличием конфликта интересов не будет удовлетворено другими членами ВСП или ВККС, и такой член будет участвовать в заседании по вопросу, что составляет для него конфликт интересов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді