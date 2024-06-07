Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Особенности взыскания алиментов на содержание ребенка до 23 лет

11:23, 7 июня 2024
Если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения 23 лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь.
Особенности взыскания алиментов на содержание ребенка до 23 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных дочь, сына, нуждающихся в материальной помощи, если они могут такую ​​материальную помощь оказывать. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил особенности взыскания алиментов на содержание ребенка до 23 лет.

Обязанность родителей содержать совершеннолетних дочь, сына, продолжающих обучение

Если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения 23 лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь.

Однако право на содержание прекращается при прекращении обучения.

Обстоятельства, учитываемые судом при определении размера алиментов

При определении размера алиментов суд учитывает:

  • состояние здоровья и материальное положение ребенка;
  • состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;
  • наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;
  • наличие на праве собственности, владения и/или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;
  • доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;
  • иные обстоятельства, имеющие существенное значение.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Способы взыскания алиментов

В добровольном порядке

По договоренности между родителями ребенка тот из них, кто проживает отдельно от ребенка, может участвовать в его содержании в денежной и (или) натуральной форме.

Один из родителей может подать заявление по месту работы, месту выплаты пенсии, стипендии об отчислении алиментов на ребенка из его заработной платы, пенсии, стипендии в размере и на срок, определенных в этом заявлении.

Родители имеют право заключить договор об уплате алиментов на ребенка, в котором определить размер и сроки выплаты. Условия договора не могут нарушать права ребенка, установленных настоящим Кодексом.

Договор заключается в письменной форме и нотариально удостоверяется.

В судебном порядке

Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет:

  • тот родитель, с кем проживает ребенок;
  • сами дочь, сын, продолжающие обучение.

Иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребыванию истца в районные, районные в городах, городские и горрайонные суды.

Судебный сбор

От уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются истцы по делам о взыскании алиментов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
С 30 июня заработает новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей

Кабмин утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей – мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Верховная Рада после вето Президента убрала норму, которой предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Парламент учел предложения Президента, который отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми имеет связи».

Право на обращение с апелляционной жалобой в некоторых случаях также подлежит доказыванию – Верховный Суд

Верховный Суд указал на то, что право на обращение с апелляционной жалобой имеет только участник дела или другое лицо, которое докажет влияние обжалуемого судебного решения непосредственно на его права.

Новая дипломатическая должность Спецпредставителя Украины и расширение оснований для увольнения дипломатов – Рада одобрила законопроект Президента

Спецпредставитель для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере будет назначаться на должность и увольняться Президентом по представлению Министра иностранных дел.

НАПК назвало проблемы конфликта интересов в работе членов ВСП и ВККС и предложило изменить законодательство

По словам НАПК, допускается ситуация, в которой заявление члена ВСП или ВККС о самоотводе в связи с наличием конфликта интересов не будет удовлетворено другими членами ВСП или ВККС, и такой член будет участвовать в заседании по вопросу, что составляет для него конфликт интересов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді