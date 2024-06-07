ЕС продлил расширенный «экономический безвиз» для Украины на год

Украинские производители будут иметь свободный доступ к европейскому рынку без таможенных ограничений.

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Европейская Комиссия сообщила о продлении так называемых автономных мер торговли с Украиной еще на один год, что позволит продлить беспошлинный и бесквотный экспорт товаров на европейский рынок. Продленный срок автономных мер торговли вступил в силу 6 июня, и будут действовать до 5 июня 2025 года.

Обновленные регуляторные правила для применения автономных мер торговли учитывают интересы европейских работников и содержат усиленные защитные механизмы. Новые правила также предусматривают возможность срочного прекращения действия автономных мер торговли в случае чрезвычайных ситуаций на европейском рынке.

Обновленные автономные меры торговли также предусматривают исключения для товаров критической аграрной группы. В случае, если объемы экспорта этих товаров превысят определенные лимиты, Европейская Комиссия будет иметь право ввести торговые ограничения для предотвращения дестабилизации рынков ЕС.

Кроме того, ЕС расширил «экономический безвиз» для Украины, который будет действовать до 5 июня 2025 года. Это означает, что у Украины есть время достичь договоренностей с ЕС относительно дальнейшего торгового режима, который, ожидается, станет постоянным и будет действовать до обретения членства в Европейском Союзе.

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