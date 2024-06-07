В Киеве 7 июня будут действовать графики отключений света

Какова ситуация с электроснабжением в столице 7 июня.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 7 июня будут действовать стабилизационные отключения. Об этом напоминает Киевская городская военная администрация.

По указанию Укрэнерго, на протяжении всех суток будут действовать графики отключений.

Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на 75% потребностей столицы:

- 25% пойдут на обеспечение критической инфраструктуры – больниц, насосных станций, военных объектов;

- 50% будут распределены между населением, бизнесом и социальной сферой (школы, детские сады, госучреждения).

Как отметил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме улучшится. Это связано с тем, что в ночь с пятницы на субботу по ремонту выйдет дополнительный блок атомной электростанции.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.