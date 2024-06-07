У Києві 7 червня діятимуть графіки відключень світла

Яка ситуація із електропостачанням у столиці 7 червня.

Фото: 24tv.ua

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У Києві 7 червня діятимуть стабілізаційні відключення. Про це нагадує Київська міська військова адміністрація.

За вказівкою Укренерго, впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень.

Виділених Укренерго лімітів вистачить на 75% потреб столиці:

- 25% підуть на забезпечення критичної інфраструктури - лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів;

- 50% буде розподілено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови).

Як зазначив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі покращиться. Це пов’язано з тим, що у ніч з п’ятниці на суботу з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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