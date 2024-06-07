Верховный Суд: Сбыт вредоносных программ или технических средств является оконченным преступлением с момента передачи их другому лицу

Сбыт вредоносных программных или технических средств является оконченным преступлением с момента передачи другому лицу хотя бы одной такой программы или технического устройства.

Верховный Суд подчеркнул, что сбыт вредоносных программных или технических средств является оконченным преступлением с момента передачи другому лицу хотя бы одной такой программы или технического устройства.

В кассационной жалобе сторона обвинения утверждала ошибочность выводов судов предыдущих инстанций об отсутствии в действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361-1 УК Украины (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт).

Уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 361-1 УК Украины, имеет формальный состав. Для квалификации действий по этой статье не обязательно наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормальной работы компьютера или компьютерной сети, а также уничтожение, повреждение или изменение компьютерной информации, нейтрализации паролей и других средств защиты компьютерных программ , несанкционированного доступа посторонних лиц к информации, хранящейся на компьютере, и т.д. В случае сбыта вредоносных программных или технических средств преступление, предусмотренное ст. 361-1 УК Украины, закончен с момента передачи другому лицу хотя бы одной такой программы или технического устройства. Поскольку обвиняемый имел значительный опыт в сфере ремонта и отладки компьютерной техники, что подтверждается его показаниями во время судебного разбирательства и протоколом осмотра объявления на вебсайте «OLX», то осознавал вредоносные свойства реализуемого им программного средства. В случае оправдание местным судом обвиняемого в связи с отсутствием в его деянии отдельных элементов состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361-1 УК Украины является неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности.

Об этом указал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, отменяя определение апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Постановление КУС ВС от 15 мая 2024 года по делу № 591/4800/17 (производство № 51-400км24) – по ссылке.

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