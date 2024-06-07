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ЄС продовжив розширений «економічний безвіз» для України на рік

10:30, 7 червня 2024
Українські виробники матимуть вільний доступ до європейського ринку без митних обмежень.
ЄС продовжив розширений «економічний безвіз» для України на рік
Джерело фото: agravery
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Європейська Комісія повідомила про продовження так званих автономних заходів торгівлі з Україною ще на один рік, що дозволить продовжити безмитний та безквотний експорт товарів на європейський ринок. Продовжений термін автономних заходів торгівлі набув чинності 6 червня, і діятимуть до 5 червня 2025 року.

Оновлені регуляторні правила для застосування автономних заходів торгівлі враховують інтереси європейських працівників та містять посилені захисні механізми. Нові правила також передбачають можливість термінового припинення дії автономних заходів торгівлі у випадку надзвичайних ситуацій на європейському ринку.

Оновлені автономні заходи торгівлі також передбачають виключення для товарів критичної аграрної групи. У випадку, якщо обсяги експорту цих товарів перевищать певні ліміти, Європейська Комісія матиме право ввести торговельні обмеження для запобігання дестабілізації ринків ЄС.

Крім того, ЄС розширив «економічний безвіз» для України, який діятиме до 5 червня 2025 року. Це означає, що Україна має час досягти домовленостей з ЄС щодо подальшого торговельного режиму, який, очікується, стане постійним та діятиме до набуття членства в Європейському Союзі.

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