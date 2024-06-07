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Чому зникає зв’язок під час відключення світла, – розповіли в Мінцифри

10:57, 7 червня 2024
Під час відключень світла перевантажуються мобільні мережі через зростання інтернет-трафіку.
Чому зникає зв’язок під час відключення світла, – розповіли в Мінцифри
Джерело фото: KODA.GOV.UA
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Під час періодів відключень електроенергії, все більше людей переходять на використання мобільного інтернету, що призводить до раптового навантаження на мережі мобільних операторів та зв'язкових проблем. Про це повідомив директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації України Юрій Мацик під час участі у телемарафоні «Єдині новини».

За словами Мацика, під час відключень електроенергії, мобільні телефони автоматично перемикаються на мобільний інтернет, що призводить до різкого зростання навантаження на вежі мобільних операторів.

«В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв’язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану Wi-Fi мережу», – пояснив Мацик.

Це зростання навантаження робить мережі мобільного зв'язку неспроможними впоратися з великою кількістю користувачів, що використовують мобільний інтернет одночасно. Оскільки частотний ресурс мобільних операторів обмежений, просто так збільшити його можливостей неможливо.

Міністерство цифрової трансформації закликає громадян самостійно подбати про стабільну роботу фіксованої мережі у своїх будинках. Для цього рекомендується звернутися до провайдера та дізнатися, яким чином він забезпечує мережу під час відключення електроенергії. Також рекомендується розглянути можливість переходу на технологію xPON, яка забезпечує стійке підключення до мережі.

Наразі в Україні вже доступно понад 1400 провайдерів, які пропонують підключення до енергоефективної технології xPON.

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