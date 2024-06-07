Які трудові права мають ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД працівники

Будь-яка дискримінація у сфері праці залежно від стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД заборонена.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці наголошує, що люди, які живуть з ВІЛ, та особи, які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, наділені всіма правами та свободами, передбаченими Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами України.

У статті 2-1 Кодексу законів про працю України вказано, що будь-яка дискримінація у сфері праці залежно від стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД заборонена.

У статті 16 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 р. № 1972-XII більш детально визначено, яких саме обмежень не повинні зазнавати люди, котрі живуть з ВІЛ.

Передусім на підставі ВІЛ-позитивного статусу особи забороняється:

відмовляти у прийнятті на роботу;

звільняти з роботи;

відмовляти у прийнятті до освітніх, медичних закладів, до закладів соціальної опіки і піклування та соціальних служб;

відмовляти у наданні медичної допомоги та соціальних послуг.

Забороняється також обмежувати права рідних і близьких цієї категорії осіб. У разі неправомірних дій посадових осіб, хворі на ВІЛ люди та їхні рідні можуть захистити свої права у судовому порядку.

Якщо роботодавець наполягає на проведенні таких обстежень перед прийняттям на роботу, відмовляє особі у працевлаштуванні через підозру або наявність у неї ВІЛ/СНІДу або звільняє з цих підстав з роботи – його дії незаконні й можуть бути оскаржені у суді.

Беручи до уваги такі фактори, як кількість часу, який людина проводить на роботі, а також зростання кількості хворих на ВІЛ/СНІД серед працівників, сфера праці сьогодні розглядається як один з основних майданчиків протидії поширення епідемії. Відповідальні особи на робочих місцях, як роботодавці, так і представники трудових колективів, мають можливості і потенціал, який можна протиставити проблемі ВІЛ/СНІДу.

Роботодавцям рекомендовано під час укладання колективних договорів і угод включати до них положення щодо профілактики ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із таким захворюванням відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.