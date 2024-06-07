В Пенсионном фонде напомнили, какие требования к счету для зачисления пенсии

Пенсионеры со статусом ВПЛ могут получать свои выплаты только через Ощадбанк.

Для многих пенсионеров получение пенсии через банковскую карту – наиболее оптимальный выбор. Но это возможно только при наличии соответствующих условий. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Донецкой области.

Украинцы имеют право получать свои пенсии либо "Укрпочтой", либо через избранный банк. Удобный способ они выбирают индивидуально.

Пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24.02.2022, могут получать пенсионные выплаты только на счет Ощадбанка.

Требования к банковскому счету для зачисления пенсии:

счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

текущий счет открывается для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

должен быть активным (действующим).

В заявлении о назначении/перерасчете пенсии (если выбран способ выплаты через банк) номер счета указывается в международном формате IBAN, состоящий из 29 цифр и букв.

Международный номер банковского счета можно узнать в мобильном приложении банка или непосредственно в отделении банковского учреждения.

В случае смены банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии. Предоставить необходимую информацию можно дистанционно с помощью вебпортала электронных услуг ПФУ.

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