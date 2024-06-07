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Adobe теперь сможет получить полный доступ к контенту создателей: что известно

13:12, 7 июня 2024
Это условие есть в новом пользовательском соглашении, и его нельзя отменить.
Adobe теперь сможет получить полный доступ к контенту создателей: что известно
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Компания по разработке программного обеспечения Adobe внесла изменения в условия использования своих продуктов. Об этом сообщает 9to5Mac.

Теперь компания может «получить доступ к вашему контенту как автоматизированными, так и ручными методами, например, для проверки контента».

«Исключительно с целью эксплуатации или совершенствования услуг и программного обеспечения вы предоставляете нам неисключительную, всемирную, безвозмездную сублицензию на использование, воспроизведение, публичное отображение, распространение, изменение, создание производных работ на основе, публичное выполнение и перевод контента. Например, мы можем сублицензировать наше право на контент нашим поставщикам услуг или другим пользователям, чтобы разрешить услугам и программному обеспечению работать с другими, например, разрешить вам делиться фотографиями», – говорится в новых условиях.

Многие творцы обеспокоены тем, что компания может получать доступ к их работе и даже сублицензировать это другим.

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