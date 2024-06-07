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США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $225 млн

12:18, 7 июня 2024
В пакет помощи войдут боеприпасы, HIMARS, минометы и артиллерийские снаряды.
США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $225 млн
Источник фото: lb.ua
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Администрация Соединенных Штатов Америки работает над новым пакетом военной поддержки для Украины, который оценивается в сумму 225 миллионов долларов, заявили американские официальные лица. Боеприпасы в новом пакете силы Киева могут использовать для удара по угрозам внутри россии для защиты города Харькова от сильного российского нападения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно информации американских чиновников, этот пакет будет включать различные оборонительные средства, в частности боеприпасы для системы точного поражения HIMARS, минометы и артиллерийские снаряды. Также в него войдут ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK, ракеты для ПЗРК Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое военное оборудование.

Новый пакет помощи предполагается предоставлять со складов армии США с целью оперативной доставки на передовую в Украине. Ранее в этом месяце Государственный департамент США утвердил экстренную продажу систем HIMARS Украине на сумму примерно 30 миллионов долларов.

Отмечается, что этот шаг осуществляется в контексте поддержки США украинского суверенитета и территориальной целостности в условиях агрессии со стороны российской федерации.

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