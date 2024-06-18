Открыли подпольное онлайн-казино: в Полтаве будут судить членов преступной группы

Для конспирации участники группировки использовали карточные счета третьих лиц, так называемых дропов.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Правоохранители остановили деятельность подпольного онлайн-казино. Обвинительный акт в отношении пятерых членов группировки направлен в Октябрьский районный суд города Полтавы. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

Правоохранители в феврале этого года установили, что организатор бизнеса продумал преступную схему и привлек к противоправной деятельности знакомого с навыками программирования. Последний создал сайт для проведения азартных игр онлайн. Мужчины рекламировали услуги онлайн-казино в социальных сетях.

Фигуранты организовали круглосуточный колцентр для приема платежей от игроков, общения с ними в мессенджерах, формирования индивидуальной ссылки на игру и выплаты выигрыша. К работе операторами привлекли еще троих знакомых.

Для конспирации участники группировки использовали карточные счета третьих лиц, так называемых дропов.

Правоохранители приостановили онлайн-казино и провели обыски в помещениях фигурантов на территории Киева и Полтавы.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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