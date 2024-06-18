Для підприємств буде достатньо «білої зарплати» у 36,3 тисячі грн і відсутності боргів – з’явився новий законопроект про економічне бронювання

Для підприємств буде достатньо «білої» зарплати вище 36,3 тисячі грн і відсутності заборгованості, однак для ФОПів потрібно буде також сплачувати збір за бронювання у 20,4 тисячі грн.

Для того, аби найманий працівник на підприємстві міг забронюватися, достатньо буде, щоб йому платили «білу» зарплату у 36 336 грн, а підприємство не мало боргів по сплаті податків і виплаті зарплат.

Для ФОПів же потрібно буде мати обсяг доходу на місяць 61,2 тисячі грн і додатково ще сплатити збір за бронювання 20,4 тисячі за кожного військовозобов’язаного працівника.

Відповідні пропозиції містять альтернативні законопроекти, які стосуються економічного бронювання про засади державної промислової політики 11331-2 і про внесення змін до Податкового кодексу України, спрямованих на встановлення спеціального збору за бронювання 11332-1.

Цікаво, що ці законопроекти є альтернативними, хоча зареєстрували їх фактично ті ж автори, що й основні – голова Комітету ВР з питань економічної політики Дмитро Наталуха, голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова та інші. При цьому свій підпис серед ініціаторів альтернативний законопроектів поставила також член Комітету ВР з нацбезпеки Мар’яна Безугла.

Отже, у законопроекті 11331-2 пропонується додати норму, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, установах, організаціях, де середньомісячна заробітна плата військовозобов'язаного працівника становить не менше 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року, та відсутні заборгованість з виплати заробітної плати, сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів.

Тобто, зарплата на місяць має становити 36 336 грн і мають бути відсутні борги по зарплаті і сплаті податків.

Стосовно того, аби підприємство платило якісь збори за бронювання у цьому законопроекті також не йдеться.

При цьому депутати пропонують, щоб фізична особа – підприємець та/або її наймані працівники мали право на бронювання за умови, якщо відповідна фізична особа – підприємець зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань не пізніше ніж за 6 календарних місяців до набрання чинності Закону «Про засади державної промислової політики» та обсяг її доходу протягом останнього для місячного податкового (звітного) періоду, становить не менше 61 200 грн (трикратного розміру збору за бронювання військовозобов’язаних, встановленого Податковим кодексом).

Розмір збору за бронювання пропонується встановити у іншому законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу 11332-1.

Так, встановлюється, що фізичні-особи підприємці, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних відповідно до вищевказаного пункту, сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто, збір за бронювання становитиме для ФОП 20 400 грн.

Особливості бронювання суб'єктів господарювання та/або їх найманих працівників, визначених цим пунктом, встановлюються окремим порядком Кабінету Міністрів України.

Що пропонувалося у першій версії

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у основних законопроектах, які внесли першими, пропонувалося, аби збір за бронювання у сумі 20,4 тисячі грн сплачували не лише ФОПи, але й підприємства.

Так, законопроектом 11331 було передбачено, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють у суб’єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісячно сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних, встановлений Податковим кодексом, та у яких відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів.

Фізична особа-підприємець та/або її наймані працівники мають право на бронювання, відповідно до вищеозначених умов, за умови, якщо обсяг доходу ФОП протягом календарного місяця становить не менше 61,2 тисяч грн, та підтвердження ФОП ведення господарської діяльності протягом попереднього річного звітного (податкового) періоду.

Законопроект 11332 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних передбачає, що суб’єкти господарювання (тобто, і ФОП, і юридичні особи), які здійснюють «економічне» бронювання військовозобов’язаних, сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних 20,4 тисячі грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.