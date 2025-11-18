  1. В Україні

АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників до корупції у сфері енергетики

09:28, 18 листопада 2025
Під час перевірки хочуть встановити обставини, надати об’єктивну оцінку дотриманню вимог законодавства та внутрішніх стандартів, а також виявити потенційні порушення з боку посадових осіб АРМА.
АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників до корупції у сфері енергетики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Т.в.о. голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Ярослава Максименко ініціювала проведення внутрішньої перевірки обставин, оприлюднених у медіа, щодо можливої причетності окремих працівників АРМА до суспільно резонансного розслідування правоохоронних органів, відомого як операція «Мідас». Про це повідомляє АРМА.

Метою перевірки є встановлення фактичних обставин, надання об’єктивної оцінки дотриманню вимог законодавства та внутрішніх стандартів, а також виявлення потенційних порушень з боку посадових осіб АРМА. У разі підтвердження фактів неналежних дій можуть бути ухвалені відповідні дисциплінарні та кадрові рішення.

«АРМА наголошує на своїй відданості принципам доброчесності, законності та прозорості, які є складовою світової боротьби з корупцією та закріплені у міжнародних зобов’язаннях України, зокрема у Конвенції ООН проти корупції. Агентство послідовно забезпечує реагування на будь-яку інформацію, яка може свідчити про неправомірну діяльність, конфлікт інтересів або інші порушення», - заявили у АРМА.

Також там підкреслили, що забезпечення внутрішньої підзвітності та контроль за дотриманням етичних стандартів є важливим елементом як зміцнення інституційної спроможності АРМА, так і виконання міжнародних зобов’язань України в сфері протидії корупції.

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Кроме того, ВАКС обрав запобіжний захід працівниці бек-офісу, підозрюваній у розкраданні коштів Енергоатому.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ корупція АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]