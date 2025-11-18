АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників до корупції у сфері енергетики

Під час перевірки хочуть встановити обставини, надати об’єктивну оцінку дотриманню вимог законодавства та внутрішніх стандартів, а також виявити потенційні порушення з боку посадових осіб АРМА.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Т.в.о. голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Ярослава Максименко ініціювала проведення внутрішньої перевірки обставин, оприлюднених у медіа, щодо можливої причетності окремих працівників АРМА до суспільно резонансного розслідування правоохоронних органів, відомого як операція «Мідас». Про це повідомляє АРМА.

Метою перевірки є встановлення фактичних обставин, надання об’єктивної оцінки дотриманню вимог законодавства та внутрішніх стандартів, а також виявлення потенційних порушень з боку посадових осіб АРМА. У разі підтвердження фактів неналежних дій можуть бути ухвалені відповідні дисциплінарні та кадрові рішення.

«АРМА наголошує на своїй відданості принципам доброчесності, законності та прозорості, які є складовою світової боротьби з корупцією та закріплені у міжнародних зобов’язаннях України, зокрема у Конвенції ООН проти корупції. Агентство послідовно забезпечує реагування на будь-яку інформацію, яка може свідчити про неправомірну діяльність, конфлікт інтересів або інші порушення», - заявили у АРМА.

Також там підкреслили, що забезпечення внутрішньої підзвітності та контроль за дотриманням етичних стандартів є важливим елементом як зміцнення інституційної спроможності АРМА, так і виконання міжнародних зобов’язань України в сфері протидії корупції.

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Кроме того, ВАКС обрав запобіжний захід працівниці бек-офісу, підозрюваній у розкраданні коштів Енергоатому.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.