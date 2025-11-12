  1. В Україні

ВАКС обрав запобіжний захід працівниці бек-офісу, підозрюваній у розкраданні коштів Енергоатому

19:11, 12 листопада 2025
Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.
У середу, 12 листопада, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до однієї з працівниць бек-офісу з легалізації коштів. Про це повідомила САП.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.

У САП нагадали, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

«До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих», - підкреслили у САП.

Також там зазначили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

«За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Загалом через так звану «пральню» за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США», - додали у САП.

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

суд ВАКС

