У справі «Мідас» ВАКС обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту «Енергоатому»

Застосовано запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом».

Фото: Facebook / Енергоатом

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, слідчий суддя частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 мільйонів гривень застави.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

