По делу «Мидас» ВАКС избрал меру пресечения исполнительному директору по физической защите «Энергоатома»

Применена мера пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом».

Фото: Facebook / Энергоатом

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, следственный судья частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал должностному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 миллионов гривен.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

