ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома

19:11, 12 ноября 2025
Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога.
В среду, 12 ноября, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к одной из сотрудниц бэк-офиса по легализации средств. Об этом сообщила САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога.

В САП напомнили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам «Энергоатома» навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».

«К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя главы Фонда государственного имущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, не имевшими никаких формальных полномочий, однако взявшими на себя роль «смотрящих», — подчеркнули в САП.

Также там отметили, что функция легализации незаконно полученных средств была возложена на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

Через этот офис осуществлялся учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

«За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

Всего через так называемую “прачечную” за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долларов США», — добавили в САП.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

