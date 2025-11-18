  1. В Украине

АРМА начала внутреннюю проверку фактов возможной причастности сотрудников к коррупции в сфере энергетики

09:28, 18 ноября 2025
Во время проверки хотят установить обстоятельства, дать объективную оценку соблюдению требований законодательства и внутренних стандартов, а также выявить потенциальные нарушения со стороны должностных лиц АРМА.
АРМА начала внутреннюю проверку фактов возможной причастности сотрудников к коррупции в сфере энергетики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

И.о. главы Агентства по розыску и менеджменту активов Ярослава Максименко инициировала проведение внутренней проверки обстоятельств, опубликованных в медиа, относительно возможной причастности отдельных сотрудников АРМА к общественно резонансному расследованию правоохранительных органов, известному как операция «Мидас». Об этом сообщает АРМА.

Целью проверки является установление фактических обстоятельств, предоставление объективной оценки соблюдению требований законодательства и внутренних стандартов, а также выявление потенциальных нарушений со стороны должностных лиц АРМА. В случае подтверждения фактов ненадлежащих действий могут быть приняты соответствующие дисциплинарные и кадровые решения.

«АРМА подчеркивает свою приверженность принципам добропорядочности, законности и прозрачности, которые являются составляющей мировой борьбы с коррупцией и закреплены в международных обязательствах Украины, в частности в Конвенции ООН против коррупции. Агентство последовательно обеспечивает реагирование на любую информацию, которая может свидетельствовать о противоправной деятельности, конфликте интересов или других нарушениях», — заявили в АРМА.

Также там подчеркнули, что обеспечение внутренней подотчетности и контроль за соблюдением этических стандартов является важным элементом как укрепления институциональной способности АРМА, так и выполнения международных обязательств Украины в сфере противодействия коррупции.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ коррупция АРМА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Когда приговор становится защитой: суд в Днепре отменил незаконную мобилизацию осужденного

Мужчину, которого уволили из рядов ВСУ из-за приговора за совершение тяжкого преступления, снова призвали — и снова демобилизовали.

Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]