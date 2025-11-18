АРМА начала внутреннюю проверку фактов возможной причастности сотрудников к коррупции в сфере энергетики

Во время проверки хотят установить обстоятельства, дать объективную оценку соблюдению требований законодательства и внутренних стандартов, а также выявить потенциальные нарушения со стороны должностных лиц АРМА.

И.о. главы Агентства по розыску и менеджменту активов Ярослава Максименко инициировала проведение внутренней проверки обстоятельств, опубликованных в медиа, относительно возможной причастности отдельных сотрудников АРМА к общественно резонансному расследованию правоохранительных органов, известному как операция «Мидас». Об этом сообщает АРМА.

Целью проверки является установление фактических обстоятельств, предоставление объективной оценки соблюдению требований законодательства и внутренних стандартов, а также выявление потенциальных нарушений со стороны должностных лиц АРМА. В случае подтверждения фактов ненадлежащих действий могут быть приняты соответствующие дисциплинарные и кадровые решения.

«АРМА подчеркивает свою приверженность принципам добропорядочности, законности и прозрачности, которые являются составляющей мировой борьбы с коррупцией и закреплены в международных обязательствах Украины, в частности в Конвенции ООН против коррупции. Агентство последовательно обеспечивает реагирование на любую информацию, которая может свидетельствовать о противоправной деятельности, конфликте интересов или других нарушениях», — заявили в АРМА.

Также там подчеркнули, что обеспечение внутренней подотчетности и контроль за соблюдением этических стандартов является важным элементом как укрепления институциональной способности АРМА, так и выполнения международных обязательств Украины в сфере противодействия коррупции.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

