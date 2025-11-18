  1. В Україні

Пенсіонерам пояснили, які документи потрібно підготувати для сеансу відеоідентифікації

09:42, 18 листопада 2025
Відеоідентифікація одержувачів виплат у Пенсійному фонді проводиться на підставі документа, що посвідчує особу одержувача.
Фото: zn.ua
Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області нагадав, які документи потрібно підготувати пенсіонеру для сеансу відеоідентифікації.

 Фізична ідентифікація – це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях, та / або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи. Фізична ідентифікація особи може здійснюватись за допомогою сеансу відеоконференцзв’язку, під час якого пред’являються документи, що посвідчують особу.

Відеоідентифікація одержувачів виплат у Пенсійному фонді України проводиться на підставі документа, що посвідчує особу одержувача / законного представника / помічника; дітей – на підставі свідоцтва про народження дитини (Порядок встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 20.11.2023 за № 49-2 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.12.2023 за № 2111/41167).

Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру потрібно мати “під рукою” паспорт громадянина України (або ID-картку), який у процесі сеансу відеоконференції потрібно показати уповноваженому працівнику Пенсійного фонду України та зачитати його реквізити (серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ).

У ПФ зазначили, що для сеансу відеоідентифікації також потрібно бути готовим назвати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), крім осіб, які через релігійні переконання відмовились від його прийняття.

Крім того, процедура фізичної ідентифікації пенсіонера за допомогою відеоконференцзв’язку передбачає надання відповідей на питання про пенсійне посвідчення, зокрема про його реквізити, а також про трудову діяльність пенсіонера.

Законний представник пенсіонера пред’являє документ, який підтверджує його повноваження.

Законні представники – це особи, які діють в інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб, недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів (органів опіки й піклування), які виконують функції опікунів чи піклувальників.

У ПФ додали, якщо пенсію призначено дитині, то при відеоідентифікації законний представник пред’являє свідоцтво про її народження.

