Пенсионерам объяснили, какие документы нужно подготовить для сеанса видеоидентификации

Видеоидентификация получателей выплат в Пенсионном фонде проводится на основании документа, удостоверяющего личность получателя.

Фото: zn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области напомнило, какие документы нужно подготовить пенсионеру для сеанса видеоидентификации.

Физическая идентификация – это процедура установления идентификационных данных лица по документам, созданным на материальных носителях и/или электронным данным, в результате выполнения которой обеспечивается однозначное установление физического лица. Физическая идентификация лица может осуществляться с помощью сеанса видеоконференцсвязи, во время которого предъявляются документы, удостоверяющие личность.

Видеоидентификация получателей выплат в Пенсионном фонде Украины проводится на основании документа, удостоверяющего личность получателя / законного представителя / помощника; детей – на основании свидетельства о рождении ребенка (Порядок установления территориальным органом Пенсионного фонда Украины личности получателя пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, других социальных выплат с помощью видеоконференцсвязи, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 № 2111/41167).

Для прохождения видеоидентификации пенсионеру нужно иметь «под рукой» паспорт гражданина Украины (или ID-карту), который в процессе сеанса видеоконференции необходимо показать уполномоченному работнику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты (серия, номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ).

Для сеанса видеоидентификации также необходимо быть готовым назвать свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), кроме лиц, которые из-за религиозных убеждений отказались от его получения.

Кроме того, процедура физической идентификации пенсионера с помощью видеоконференцсвязи предусматривает предоставление ответов на вопросы о пенсионном удостоверении, в частности о его реквизитах, а также о трудовой деятельности пенсионера.

Законный представитель пенсионера предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

Законные представители – это лица, которые действуют в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц, недееспособных лиц, лиц с ограниченной дееспособностью, усыновители, родители-воспитатели, приемные родители, патронатные воспитатели, опекуны, попечители, представители учреждений (органов опеки и попечительства), которые выполняют функции опекунов или попечителей.

В ПФ добавили, что если пенсия назначена ребенку, то при видеоидентификации законный представитель предъявляет свидетельство о его рождении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.