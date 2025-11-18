Одноразова грошова допомога працівникам об’єктів критичної інфраструктури, які постраждали від агресії РФ — що треба знати

Особи, які мають право на отримання цієї допомоги, можуть подати заяву на призначення виплати онлайн.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що органи ПФ забезпечують призначення й виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії РФ проти України.

Особи, які мають право на отримання цієї допомоги, можуть подати заяву на призначення виплати онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

ЯК ПОДАТИ:

- Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

- В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заява на страхову виплату».

- У спливаючому вікні «Заяви на страхову виплату» з наданого переліку оберіть розділ «Заява про призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».

- У заяві заповніть усі обов’язкові поля, позначені зірочкою «*»: внесіть загальні та адресні дані, зазначте інформацію про страховий випадок, оберіть спосіб виплати для призначення допомоги.

- Завантажте скан-копії необхідних документів (наприклад, акт/ копію нотаріально засвідченого акта розслідування нещасного випадку, що стався)

Згідно з п. 10 Постанови КМУ від 27.12.2023 № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

- Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Натисніть кнопку «Зберегти чернетку», якщо робота з документом не закінчена, та кнопку «Сформувати заяву», якщо документ повністю заповнений і готовий до подання.

- Перевірте дані сформованої заяви, підпишіть її за допомогою КЕП та надішліть до Пенсійного фонду України.

З результатами опрацювання заяви про призначення виплати можна ознайомитися в розділі «Мої звернення».

У ПФ додали, що одноразова грошова допомога встановлена Законом у таких розмірах:

- особам з інвалідністю I групи – 800 тисяч гривень;

- особам з інвалідністю II групи – 500 тисяч гривень;

- особам з інвалідністю III групи – 200 тисяч гривень;

- у разі загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень.

