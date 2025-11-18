  1. В Україні

Одноразова грошова допомога працівникам об’єктів критичної інфраструктури, які постраждали від агресії РФ — що треба знати

08:48, 18 листопада 2025
Особи, які мають право на отримання цієї допомоги, можуть подати заяву на призначення виплати онлайн.
Одноразова грошова допомога працівникам об’єктів критичної інфраструктури, які постраждали від агресії РФ — що треба знати
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що органи ПФ забезпечують призначення й виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії РФ проти України.

Особи, які мають право на отримання цієї допомоги, можуть подати заяву на призначення виплати онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

ЯК ПОДАТИ:

- Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

- В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заява на страхову виплату».

- У спливаючому вікні «Заяви на страхову виплату» з наданого переліку оберіть розділ «Заява про призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».

- У заяві заповніть усі обов’язкові поля, позначені зірочкою «*»: внесіть загальні та адресні дані, зазначте інформацію про страховий випадок, оберіть спосіб виплати для призначення допомоги.

- Завантажте скан-копії необхідних документів (наприклад, акт/ копію нотаріально засвідченого акта розслідування нещасного випадку, що стався)

Згідно з п. 10 Постанови КМУ від 27.12.2023 № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

- Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Натисніть кнопку «Зберегти чернетку», якщо робота з документом не закінчена, та кнопку «Сформувати заяву», якщо документ повністю заповнений і готовий до подання.

- Перевірте дані сформованої заяви, підпишіть її за допомогою КЕП та надішліть до Пенсійного фонду України.

З результатами опрацювання заяви про призначення виплати можна ознайомитися в розділі «Мої звернення».

У ПФ додали, що одноразова грошова допомога встановлена Законом у таких розмірах:

- особам з інвалідністю I групи – 800 тисяч гривень;

- особам з інвалідністю II групи – 500 тисяч гривень;

- особам з інвалідністю III групи – 200 тисяч гривень;

- у разі загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]