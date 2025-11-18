Единовременная денежная помощь работникам объектов критической инфраструктуры, пострадавшим от агрессии РФ — что нужно знать

Лица, которые имеют право на получение этой помощи, могут подать заявление на назначение выплаты онлайн.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что органы ПФ обеспечивают назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры вследствие военной агрессии РФ против Украины.

Лица, которые имеют право на получение этой помощи, могут подать заявление на назначение выплаты онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

КАК ПОДАТЬ:

Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Заявление на страховую выплату».

Во всплывающем окне «Заявления на страховую выплату» из предоставленного списка выберите раздел «Заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины».

В заявлении заполните все обязательные поля, отмеченные звездочкой «*»: внесите общие и адресные данные, укажите информацию о страховом случае, выберите способ выплаты для назначения помощи.

Загрузите скан-копии необходимых документов (например, акт / копию нотариально заверенного акта расследования несчастного случая, который произошел) согласно п. 10 Постановления КМУ от 27.12.2023 № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Дайте согласие на передачу и обработку персональных данных. Нажмите кнопку «Сохранить черновик», если работа с документом не завершена, и кнопку «Сформировать заявление», если документ полностью заполнен и готов к подаче.

Проверьте данные сформированного заявления, подпишите его с помощью КЭП и отправьте в Пенсионный фонд Украины.

Результаты обработки заявления о назначении выплаты можно посмотреть в разделе «Мои обращения».

В ПФ добавили, что единовременная денежная помощь установлена Законом в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы — 800 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью II группы — 500 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью III группы — 200 тысяч гривен;

в случае гибели (смерти) — 1 миллион гривен.

