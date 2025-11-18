18 листопада – яке сьогодні свято та головні події

18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил.

У вівторок, 18 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил. Свято присвячене сержантам і старшинам армії — особовому складу, який відіграє ключову роль у виконанні бойових завдань та організації підрозділів. Основною метою стало вшанування «відданості, відповідальності та професіоналізму сержантів і старшин ЗСУ, їхньої мужності й героїзму у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України».

Також 18 листопада День Міккі Мауса. Це міжнародне свято, присвячене найвідомішому анімаційному герою світу, символу компанії Walt Disney — мишеняті Міккі Маусу. Саме цього дня 1928 року на екрани вийшов мультфільм «Пароплавчик Віллі» — перша звукова анімація, де з’явився Міккі.

А ще 18 листопада Всесвітній день запобігання сексуальній експлуатації дітей, жорстокому поводженню з ними та насильству над ними і зцілення від нього. Цей день був заснований ООН і міжнародними організаціями, щоб привернути увагу світу до проблеми насильства над дітьми та сприяти захисту їхніх прав. Він акцентує увагу на профілактиці сексуальної експлуатації, фізичного та психологічного насильства, а також на підтримці дітей, які постраждали від таких злочинів.

18 листопада Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації. Цей день був започаткований Радою Європи з метою привернути увагу суспільства до проблеми насильства та сексуальної експлуатації дітей. Він акцентує увагу на необхідності захисту прав дітей, їхньої безпеки та добробуту, а також на заходах профілактики та підтримки постраждалих.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 18 листопада, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Платона і Романа. Святий Платон походив із міста Анкіри (нині Анкара, Туреччина). Він був вихований у християнській вірі й з юності відзначався мудрістю, добротою та глибокою побожністю. Під час гонінь на християн за імператора Максиміана (бл. 303 року) він відкрито сповідував свою віру в Ісуса Христа, закликаючи язичників не вклонятися ідолам.

Календар важливих подій за 18 листопада

1626 рік — у Римі Папа Урбан VIII освятив собор святого Петра;

1654 рік — розпочалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої;

1838 рік — Тарас Шевченко завершив перший, втрачений варіант поеми «Тарасова ніч», а його перша поезія до «Кобзаря» — «Катерина»;

1883 рік — у США впроваджено єдину систему часу: до цього кожне місто жило за власним годинником;

1918 рік — перемога дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця під Мотовилівкою над військами, вірними гетьману П. Скоропадському;

1918 рік — проголошено незалежність Латвійської Республіки;

1928 рік — на екрани вийшов мультфільм «Пароплавчик Віллі» компанії Волта Діснея;

1935 рік — у Варшаві розпочався процес над членами ОУН (закінчився 13 січня 1936);

1935 рік — у Ризі урочисто відкрито Монумент Свободи;

1978 рік — у джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти «Храм Народів» покінчили життя самогубством;

1990 рік — Мстислав Скрипник прибув до Києва зі США;

2005 рік — Сенат США скасував зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка щодо України;

2007 рік — на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) внаслідок вибуху метану загинуло 100 гірників, ще один помер пізніше в лікарні.

