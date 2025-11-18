18 ноября – какой сегодня праздник и главные события

18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил.

Во вторник, 18 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил. Праздник посвящен сержантам и старшинам армии — личному составу, играющему ключевую роль в выполнении боевых задач и организации подразделений. Основной целью стало чествование «приверженности, ответственности и профессионализма сержантов и старшин ВСУ, их мужества и героизма в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины».

Также 18 ноября День Микки Мауса. Это международный праздник, посвященный самому известному анимационному герою мира, символу компании Walt Disney — мышке Микки Маусу. Именно в этот день 1928 года на экраны вышел мультфильм «Пароходчик Вилли» — первая звуковая анимация, где появился Микки.

А еще 18 ноября Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия над ними и исцеления от него. Этот день был основан ООН и международными организациями, чтобы привлечь внимание мира к проблеме насилия над детьми и содействовать защите их прав. Он акцентирует внимание на профилактике сексуальной эксплуатации, физического и психологического насилия, а также на поддержке пострадавших от таких преступлений детей.

18 ноября Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации. Этот день был начат Советом Европы с целью привлечь внимание общества к проблеме насилия и сексуальной эксплуатации детей. Он акцентирует внимание на необходимости защиты прав детей, их безопасности и благосостояния, а также на мероприятиях по профилактике и поддержке пострадавших.

Какой сегодня церковный праздник

18 ноября верующие празднуют день памяти святых мучеников Платона и Романа. Святой Платон происходил из города Анкиры (ныне Анкара, Турция). Он был воспитан в христианской вере и с юности отличался мудростью, добротой и глубоким благочестием. Во время гонений на христиан при императоре Максимиане (ок. 303) он открыто исповедовал свою веру в Иисуса Христа, призывая язычников не поклоняться идолам.

Календарь важных событий за 18 ноября:

1626 год — в Риме Папа Урбан VIII освятил собор святого Петра;

1654 год — началась оборона казацкой крепости Буша на Подолье от войск Речи Посполитой;

1838 год — Тарас Шевченко завершил первый, утраченный вариант поэмы «Тарасова ночь», а его первая поэзия к «Кобзарю» — «Екатерина»;

1883 год — в США внедрена единая система времени: до этого каждый город жил по своим часам;

1918 год — победа дивизии Сечевых стрелков Евгения Коновальца под Мотовиловкой над войсками, верными гетману П. Скоропадскому;

1918 год — провозглашена независимость Латвийской Республики;

1928 год — на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» компании Уолта Диснея;

1935 год — в Варшаве начался процесс над членами ОУН (закончился 13 января 1936);

1935 год — в Риге торжественно открыт Монумент Свободы;

1978 год — в джунглях Гайаны около 1000 участников секты «Храм Народов» покончили жизнь самоубийством;

1990 год — Мстислав Скрипник прибыл в Киев из США;

2005 год — Сенат США отменил внешнеторговую поправку Джексона-Вейника в отношении Украины;

2007 год — на арендном предприятии «Шахта им. А. Ф. Засядько» (Донецк) в результате взрыва метана погибли 100 горняков, еще один умер позже в больнице.

