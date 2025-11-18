Верховний Суд: Ненадання відповідей чи доказів не є автоматичною підставою для залишення позову без розгляду

ВС роз’яснив: ненадання позивачем відповідей на запитання чи витребуваних доказів не є автоматичною підставою для залишення позову без розгляду.

Верховний Суд оприлюднив правову позицію щодо застосування наслідків неподання позивачем витребуваних доказів або ухилення від відповідей на запитання інших учасників справи.

Суд наголосив: ухилення позивача від надання відповідей на запитання інших учасників справи чи неподання витребуваних судом доказів не є безумовною підставою для залишення позову без розгляду. Таке рішення можливе лише тоді, коли відсутність цих доказів унеможливлює встановлення фактичних обставин справи.

Деталі справи

КГС ВС розглянув скаргу ТОВ за позовом прокурора в інтересах держави в особі міської ради до ТОВ про розірвання договору та зобов’язання вчинити дії.

Звертаючись з позовом, міськрада зазначила, що між міською радою та ТОВ був укладений договір оренди земельної ділянки. Відповідач, порушивши умови договору, не розпочав та не завершив забудови земельної ділянки у встановлений строк (три роки з моменту державної реєстрації у 2005 році). Оскільки будівництво не здійснювалося, дозвільних документів не отримано, ділянку використовують не за цільовим призначенням, міськрада як власник просила суд розірвати договір оренди та повернути земельну ділянку у комунальну власність у придатному для використання стані. ТОВ заперечувало проти позову та у відзиві поставило позивачу три запитання, зокрема чи передбачає чинний Генеральний план м. Києва можливість забудови орендованої ділянки. Оскільки позивач на поставлені йому запитання вичерпної відповіді не надав, ТОВ звернулося до суду із заявою, в якій просило зобов'язати позивача надати відповіді на запитання у встановленому законом порядку.

У підготовчому засіданні суд першої інстанції зобов’язав позивача надати відповіді на поставлені у відзиві запитання.

Позивач надав відповіді на поставлені відповідачем запитання у формі простої заяви.

Господарський суд ухвалою залишив позов прокурора без розгляду, пославшись на його систематичне невиконання обов’язків щодо надання відповідей на запитання та витребуваних судом доказів (п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України). Апеляційний господарський суд це рішення скасував і направив матеріали справи до суду першої інстанції, мотивуючи це тим, що надання чи ненадання позивачем письмових пояснень щодо його думки з приводу поставлених відповідачем питань не може вплинути на повне, всебічне та об’єктивне з’ясування обставин, що мають значення у цій справі, та, відповідно, ухвалення законного і обґрунтованого рішення.

Рішення Суду

Верховний Суд неодноразово вказував, що залишення позову без розгляду на підставі п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України можливе за умови, якщо суд позбавлений можливості вирішити спір по суті з вини позивача, який не подав без поважних причин витребуваних згідно з ухвалами суду доказів, необхідних для вирішення спору, або його представник не з'явився на виклик у засідання господарського суду чи не повідомив про причини неявки і його нез’явлення перешкоджає вирішенню спору.

КСГ ВС акцентував увагу на тому, що у цьому випадку йдеться про ігнорування позивачем своїх процесуальних обов’язків і вимог суду, що унеможливлює розгляд господарським судом і вирішення спору по суті заявлених позовних вимог.

Колегія суддів зауважила, що суд першої інстанції при винесенні ухвали про залишення позову без розгляду належним чином не обґрунтував, як саме неподання позивачем витребуваних судом відповідей на запитання відповідача перешкоджає розглянути і вирішити спір по суті на підставі наявних у справі доказів.

Разом з тим апеляційний суд обґрунтовано зауважив, що ненадання позивачем письмових пояснень з приводу поставлених відповідачем питань не може вплинути на повне, всебічне та об'єктивне з'ясування обставин справи та, відповідно, ухвалення законного і обґрунтованого рішення, у зв'язку з чим підстави для залишення позову без розгляду згідно з п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України відсутні. Суд першої інстанції не був позбавлений можливості розглянути і вирішити спір по суті на підставі наявних у справі доказів.

За результатами розгляду касаційну скаргу залишено без задоволення, а постанову апеляційного господарського суду — без змін.

Постанова КГС ВС від 3 вересня 2025 року у справі № 910/14122/24.

