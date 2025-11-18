  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: Непредоставление ответов или доказательств не является автоматическим основанием для оставления иска без рассмотрения

08:00, 18 ноября 2025
ВС разъяснил: непредоставление истцом ответов на вопросы или запрошенных доказательств не является автоматическим основанием для оставления иска без рассмотрения.
Фото иллюстративное: Шестой апелляционный административный суд
Верховный Суд обнародовал правовую позицию относительно применения последствий непредоставления истцом запрошенных доказательств или уклонения от ответов на вопросы других участников дела.

Суд подчеркнул: уклонение истца от предоставления ответов на вопросы других участников дела или непредоставление запрошенных судом доказательств не является безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения. Такое решение возможно лишь тогда, когда отсутствие этих доказательств делает невозможным установление фактических обстоятельств дела.

Детали дела

КХС ВС рассмотрел жалобу ООО по иску прокурора в интересах государства от имени городского совета к ООО о расторжении договора и обязании совершить действия.

Обращаясь с иском, горсовет указал, что между городским советом и ООО был заключен договор аренды земельного участка. Ответчик, нарушив условия договора, не начал и не завершил застройку участка в установленный срок (три года с момента государственной регистрации в 2005 году). Поскольку строительство не осуществлялось, разрешительных документов не получено, участок используется не по целевому назначению, горсовет как собственник просил суд расторгнуть договор аренды и вернуть земельный участок в коммунальную собственность в пригодном для использования состоянии. ООО возражало против иска и в отзыве поставило истцу три вопроса, в частности, предусматривает ли действующий Генеральный план г. Киева возможность застройки арендованного участка. Поскольку истец на поставленные вопросы исчерпывающего ответа не предоставил, ООО обратилось в суд с заявлением с просьбой обязать истца предоставить ответы на вопросы в установленном законом порядке.

В подготовительном заседании суд первой инстанции обязал истца предоставить ответы на вопросы, поставленные в отзыве.

Истец предоставил ответы на поставленные вопросы в форме простой заявления.

Хозяйственный суд определением оставил иск прокурора без рассмотрения, сославшись на его систематическое невыполнение обязанностей относительно предоставления ответов на вопросы и запрошенных судом доказательств (п. 4 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины). Апелляционный хозяйственный суд это решение отменил и направил материалы дела в суд первой инстанции, мотивируя это тем, что предоставление или непредоставление истцом письменных пояснений относительно его позиции по поставленным ответчиком вопросам не может повлиять на полное, всестороннее и объективное выяснение обстоятельств, имеющих значение в этом деле, и, соответственно, принятие законного и обоснованного решения.

Решение Суда

Верховный Суд неоднократно указывал, что оставление иска без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины возможно при условии, если суд лишен возможности решить спор по существу по вине истца, который без уважительных причин не подал запрошенных согласно определениям суда доказательств, необходимых для разрешения спора, или его представитель не явился по вызову в заседание хозяйственного суда или не сообщил о причинах неявки, и его неявка препятствует разрешению спора.

КХС ВС акцентировал внимание на том, что в этом случае речь идет об игнорировании истцом своих процессуальных обязанностей и требований суда, что делает невозможным рассмотрение хозяйственным судом и разрешение спора по существу заявленных исковых требований.

Коллегия судей отметила, что суд первой инстанции при вынесении определения об оставлении иска без рассмотрения надлежащим образом не обосновал, каким образом непредоставление истцом запрошенных судом ответов на вопросы ответчика препятствует рассмотрению и разрешению спора по существу на основании имеющихся в деле доказательств.

Вместе с тем апелляционный суд обоснованно отметил, что непредоставление истцом письменных пояснений по поводу поставленных ответчиком вопросов не может повлиять на полное, всестороннее и объективное выяснение обстоятельств дела и, соответственно, принятие законного и обоснованного решения, в связи с чем основания для оставления иска без рассмотрения согласно п. 4 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины отсутствуют. Суд первой инстанции не был лишен возможности рассмотреть и разрешить спор по существу на основании имеющихся в деле доказательств.

По результатам рассмотрения кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление апелляционного хозяйственного суда — без изменений.

Постановление КХС ВС от 3 сентября 2025 года по делу № 910/14122/24.

Верховный Суд иск судебная практика КХС ВС

