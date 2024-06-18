Віталій Махінчук став новим заступником членкині Дорадчої групи експертів

Указ про обрання Віталія Махінчука заступником членкині Дорадчої групи експертів підписав Володимир Зеленський.

Фото: ccu.gov.ua

У понеділок, 17 червня, Президент України Володимир Зеленський видав указ №350/2024 про обрання доктора юридичних наук Віталія Махінчука заступником членкині Дорадчої групи експертів Оксани Васильченко.

«На зміну статті 2 Указу Президента України від 16 жовтня 2023 року № 691/2023 «Про призначення та обрання осіб до першого складу Дорадчої групи експертів» обрати Махінчука Віталія Миколайовича - заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України - заступником члена Дорадчої групи експертів (за згодою)», - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, що його попередник, Ігор Процюк, достроково склав свої повноваження 8 лютого 2024 року.

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