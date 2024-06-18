$4500 за «матрасный» рейд в Молдову: пограничники задержали уклонистов и делка

Водитель пытался полевыми дорогами доставить мужчин на берег Днестра и с помощью надувного матраса переправить в Молдову.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Могилев-Подольского отряда остановили в пограничной территории легковой автомобиль, в котором, кроме водителя, находились двое мужчин призывного возраста, жители Днепропетровской области.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчины пытались незаконно покинуть территорию Украины, воспользовавшись одним из мессенджеров интернет-сети.

Отмечается, что согласно указаниям они добрались до одного из населенных пунктов, где их встретил житель Могилев-Подольского.

«После этого 30-летний водитель пытался полевыми дорогами доставить их на берег Днестра и с помощью надувного матраса переправить в Молдову», - говорится в сообщении.

Стоимость такого путешествия составила 4500 долларов США.

В Госпогранслужбе добавили, что в Нацполицию направлено сообщение о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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