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Сын должностного лица Винницкого городского ТЦК за 20 тысяч долларов «продавал» мужчинам документы для выезда из Украины, — ГБР

12:30, 18 июня 2024
Мужчина уверял, что за 20 тысяч долларов его отец подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и уехать из Украины.
Сын должностного лица Винницкого городского ТЦК за 20 тысяч долларов «продавал» мужчинам документы для выезда из Украины, — ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали сына начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, обещавшего за деньги местному жителю «сделать» пакет документов для выезда за границу.

Как отмечает ГБР, мужчина уверял, что за 20 тысяч долларов его отец подготовит документы, позволяющие избежать мобилизации и уехать из Украины.

Указывается, что сын должностного лица предлагал и другим лицам подобную «помощь». В частности, во время обысков у него обнаружены и изъяты пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста, наличные деньги в разной валюте.

ГБР задержало сына чиновника 14 июня во время передачи 15 тысяч долларов. Ранее он уже успел получить от клиента 5 тысяч долларов.

Были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта и его отца.

В настоящее время сыну чиновника уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, проверяется причастность к преступлению не только отца задержанного, но и других должностных лиц Винницкого ОГТЦК и СП.

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