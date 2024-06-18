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Син посадовця Вінницького міського ТЦК за 20 тисяч доларів «продавав» чоловікам документи для виїзду з України, — ДБР

12:30, 18 червня 2024
Чоловік запевняв, що за 20 тисяч доларів його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України.
Син посадовця Вінницького міського ТЦК за 20 тисяч доларів «продавав» чоловікам документи для виїзду з України, — ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП, який обіцяв за гроші місцевому мешканцю «зробити» пакет документів для виїзду за кордон.

Як зазначає ДБР, чоловік запевняв, що за 20 тисяч доларів його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України.

Вказується, що син посадовця пропонував й іншим особам подібну «допомогу». Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті.

ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі 15 тисяч доларів. Раніше він вже встиг отримати від «клієнта» 5 тисяч доларів.

Були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.

Наразі сину посадовця повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ОМТЦК та СП.

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