Володимир Зеленський призначив Віталія Махінчука заступником члена Дорадчої групи експертів з відбору суддів КСУ

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про обрання заступником члена Дорадчої групи експертів, яка займається відбором суддів КСУ, Віталія Махінчука на заміну Ігорю Процюку.

Джерело фото: segodnya.ua

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У складі «запасних» членів Дорадчої групи експертів, яка займається відбором кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України, відбулися зміни.

Так, Президент Володимир Зеленський 17 червня підписав Указ №350/2024, яким вніс зміни до свого попереднього Указу від 16 жовтня 2023 року № 691/2023 «Про призначення та обрання осіб до першого складу Дорадчої групи експертів».

Президент вирішив обрати заступником члена Дорадчої групи експертів директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України Віталія Махінчука.

Нагадаємо, до цього заступником члена ДГЕ був обраний Ігор Процюк – завідувач кафедри теорії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дорадча група експертів складається з шести осіб – трьох представників суб’єктів формування Конституційного Суду та трьох іноземних експертів, які мають контрольний голос під час прийняття рішень.

По квоті Президента у Дорадчу групу експертів входить директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Васильченко

Раду суддів України у Дорадчій групі представляє екс-голова Верховного Суду України Ярослав Романюк.

По квоті парламенту нещодавно повноваження перейшли від Наталії Кузнєцової до заступника члена ДГЕ, професора кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України, академіка Національної академії правових наук Василя Шакуна.

Іноземні експерті у складі Дорадчої групи це:

Ганна Сухоцка — колишній член Венеційської комісії від Польщі

Алеш Залар — колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія

Морін О’Коннор — американський юрист, суддя у відставці, колишній Президент Конференції суддів США.

Автор: Наталя Мамченко

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