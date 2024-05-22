Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Наталія Кузнєцова склала повноваження члена Дорадчої групи експертів: що відомо

12:43, 22 травня 2024
Членом Дорадчої групи експертів по квоті Верховної Ради став професор Василь Шакун.
Наталія Кузнєцова склала повноваження члена Дорадчої групи експертів: що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорадча група експертів 21 травня 2024 року задовольнила заяву про дострокове припинення повноважень, яку подала член ДГЕ по квоті Верховної Ради Наталія Кузнєцова.

Як повідомила під час засідання ДГЕ сама Наталія Кузнєцова, у січні вона перенесла складну операцію, після якої виникла потреба у тривалій післяопераційній реабілітації.

Відтак, повноваження члена Дорадчої групи експертів по квоті парламенту відтепер перейшли до заступника члена ДГЕ, професора кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України, академіка Національної академії правових наук Василя Шакуна.

Нагадаємо, що на посаду члена Дорадчої групи експертів професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова була призначена Верховною Радою 9 листопада 2023 року.

На посади в ДГЕ Наталію Кузнєцову та Василя Шакуна запропонувала парламентська фракція партії «Слуга народу».

Нагадаємо, що Дорадча група експертів, яка складається з трьох українських та трьох іноземних фахівців у сфері права, здійснює попередній відбір кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України.

Професор Василь Шакун, джерело фото - Дорадча група експертів

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про штраф за зачинене укриття до 17 тисяч грн, а у разі загибелі людей – до 8 років позбавлення волі

Виносити постанови про штрафи на місці стосовно зачинених укриттів будуть державні інспектори ДСНС.

Наталія Кузнєцова склала повноваження члена Дорадчої групи експертів: що відомо

Членом Дорадчої групи експертів по квоті Верховної Ради став професор Василь Шакун.

Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу про застосування адміністративної процедури

Земельний кодекс доповнили главою про особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.

Голосіївський районний суд Києва оголосив про низку вакансій в апараті суду

Зокрема у суді 8 вакансій секретарів судових засідань.

Верховна Рада ухвалила закон щодо підготовки учнів до військової служби, незалежно від статі

Готувати до військової служби у навчальних закладах будуть незалежно від статі – як хлопців, так і дівчат.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва