Наталія Кузнєцова склала повноваження члена Дорадчої групи експертів: що відомо

Членом Дорадчої групи експертів по квоті Верховної Ради став професор Василь Шакун.

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Дорадча група експертів 21 травня 2024 року задовольнила заяву про дострокове припинення повноважень, яку подала член ДГЕ по квоті Верховної Ради Наталія Кузнєцова.

Як повідомила під час засідання ДГЕ сама Наталія Кузнєцова, у січні вона перенесла складну операцію, після якої виникла потреба у тривалій післяопераційній реабілітації.

Відтак, повноваження члена Дорадчої групи експертів по квоті парламенту відтепер перейшли до заступника члена ДГЕ, професора кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України, академіка Національної академії правових наук Василя Шакуна.

Нагадаємо, що на посаду члена Дорадчої групи експертів професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова була призначена Верховною Радою 9 листопада 2023 року.

На посади в ДГЕ Наталію Кузнєцову та Василя Шакуна запропонувала парламентська фракція партії «Слуга народу».

Нагадаємо, що Дорадча група експертів, яка складається з трьох українських та трьох іноземних фахівців у сфері права, здійснює попередній відбір кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України.

Професор Василь Шакун, джерело фото - Дорадча група експертів

Автор: В’ячеслав Хрипун

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