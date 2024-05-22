Наталья Кузнецова сложила полномочия члена Совещательной группы экспертов: что известно

Членом Совещательной группы экспертов по квоте Верховной Рады стал профессор Василий Шакун.

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Совещательная группа экспертов 21 мая 2024 года удовлетворила заявление о досрочном прекращении полномочий, которое подала член СГЭ по квоте Верховной Рады Наталья Кузнецова.

Как сообщила во время заседания СГЭ сама Наталья Кузнецова, в январе она перенесла сложную операцию, после которой возникла необходимость в длительной послеоперационной реабилитации.

Таким образом, полномочия члена Совещательной группы экспертов по квоте парламента теперь перешли к заместителю члена СГЭ, профессору кафедры уголовного права Национальной академии внутренних дел Украины, академику Национальной академии правовых наук Василию Шакуну.

Напомним, что на должность члена Совещательной группы экспертов профессор кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академик Национальной академии правовых наук Наталья Кузнецова была назначена Верховной Радой 9 ноября 2023 года.

На должности в СГЭ Наталью Кузнецову и Василию Шакуну предложила парламентская фракция партии «Слуга народа».

Напомним, что Совещательная группа экспертов, состоящая из трех украинских и трех иностранных специалистов в сфере права, осуществляет предварительный отбор кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины.

Профессор Василий Шакун, источник фото - Консультативная группа экспертов

Автор: Вячеслав Хрипун

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