Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс о применении административной процедуры

Земельный кодекс дополнили главой об особенностях административной процедуры в сфере земельных отношений.

22 мая парламент принял в целом в качестве закона законопроект 11150, поданный относительно недавно, 4 апреля 2024 года, «относительно защиты интересов собственников земельных долей (паев), а также применения административной процедуры в сфере земельных отношений».

Пока финальный текст законопроекта доступен только в виде сравнительной таблицы изменений ко второму чтению в многочисленные законы.

Зокрема, у Законі «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Законі «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» та інших встановлять, що вчинення процедурних дій, прийняття процедурних рішень щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) здійснюється у порядку, встановленому Законом «Про адміністративну процедуру», з урахуванням особливостей, визначених статтею 17-2 Земельного кодексу.

Відповідно Земельний кодекс доповнили главою «Особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин» та статтею 17-2 «Особливості адміністративного провадження адміністративних справ у сфері земельних відносин».

Відповідно до неї подання заяв, передбачених ЗК, іншими нормативно-правовими актами у сфері земельних відносин, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб здійснюється лише у письмовій формі шляхом особистого звернення, надсилання поштовим відправленням або подання в електронній формі.

Оскарження рішень органів влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері земельних відносин здійснюється лише в судовому порядку, якщо інше не передбачено ЗК, іншими актами у цій сфері.

Рішення органів, посадових осіб, на підставі яких виникають речові права на земельні ділянки надається дозвіл (згода) на розроблення документації із землеустрою або відмова в його (її) наданні, надається погодження або відмова у погодженні документації із землеустрою, вносяться відомості до Державного земельного кадастру (зміни до таких відомостей), надаються такі відомості (відмовляється в їх наданні), можуть бути визнані недійсними, протиправними виключно за рішенням суду, крім випадків, коли скасування протиправних рішень в позасудовому порядку передбачено законодавчими актами у сфері земельних відносин.

Визнання нікчемними власних рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування не допускається.

Предметна та територіальна компетенція визначається виключно ЗК або іншими актами у зазначеній сфері.

Врегулювання спорів між адміністративними органами щодо компетенції у сфері земельних відносин шляхом погодження прийняття узгодженого рішення зазначеними органами або органами вищого рівня, а також надання адміністративної взаємодопомоги при здійсненні зазначеними органами повноважень у сфері земельних відносин не допускається.

У разі якщо вирішення порушених у заяві у сфері земельних відносин питань, зазначених у частині третій цієї статті, не належить до компетенції адміністративного органу, його посадової особи, що її отримав, зазначений орган, посадова особа приймає рішення про відмову в її задоволенні, про що письмово повідомляє заявника. Надсилання заяви за належністю або залишення її без розгляду не допускається.

Правомірний адміністративний акт не може бути відкликаний адміністративним органом без згоди замовника зазначеної документації, особи, яка має набути відповідне речове право на земельну ділянку.

Заходи впливу, передбачені статтею 93 Закону «Про адміністративну процедуру», спрямовані на виконання особами адміністративних актів у сфері земельних відносин, застосовуються виключно за рішенням суду.

Обчислення строків в адміністративних провадженнях у сфері земельних відносин здійснюється в порядку, визначеному Законом «Про адміністративну процедуру», якщо цим Кодексом або іншим нормативно-правовим актом у сфері земельних відносин не встановлено інше. Погодження та прийняття адміністративного акта у сфері земельних відносин в автоматичному режимі здійснюються виключно у випадках, передбачених цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері.

У разі якщо відповідно до цього Кодексу документація із землеустрою підлягає погодженню, отримання розробником документації висновку про її погодження у порядку, визначеному цим Кодексом, є обов’язковим.

Речі, пояснення свідків, висновки або пояснення експертів, консультації або роз’яснення спеціалістів не можуть бути доказом в адміністративних провадженнях, пов’язаних з прийняттям адміністративними органами рішень у цій сфері. Під час прийняття адміністративним органом, його посадовою особою рішень особи, які сприяють розгляду справи, не залучаються, слухання у справі не проводяться.

Мотивування (обґрунтування) адміністративного акта у сфері земельних відносин є обов’язковим лише у разі, якщо таким актом:

прийнято рішення про використання земельної ділянки, що перебуває у користуванні на правах оренди, емфітевзису, суперфіцію для розміщення об’єктів, визначених частиною першою статті 7 Закону «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»;

розірвано договір оренди земельної ділянки державної, комунальної власності, емфітевзису, суперфіцію щодо такої земельної ділянки, за умов що відповідно до закону або згідно з договором сторона договору, якою є адміністративний орган, має право розірвати договір в односторонньому порядку;

в інших випадках, визначених цим Кодексом та іншими актами у сфері земельних відносин.

Адміністративний акт у сфері земельних відносин набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачене цим Кодексом та іншими законодавчими актами у сфері земельних відносин, і має бути доведений до відома тих, кого він стосується.

Адміністративний акт у сфері земельних відносин:

що є підставою для виникнення речових прав на земельну ділянку, - не втрачає чинності після державної реєстрації відповідного речового права і продовжує діяти протягом усього часу існування такого права;

яким надається дозвіл (згода) на розроблення документації із землеустрою, надається погодження такої документації, - не втрачає чинності після затвердження відповідної документації і продовжує діяти протягом усього часу реалізації заходів із землеустрою, передбачених такою документацією;

яким вносяться відомості до Державного земельного кадастру про об’єкт такого кадастру, - діє протягом усього часу існування відповідного об’єкта.

Подання скарги на адміністративний акт у сфері земельних відносин за клопотанням скаржника в порядку, визначеному Законом «Про адміністративну процедуру», не зупиняє дію адміністративного акта, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншим законодавчим актом у зазначеній сфері.

Серед іншого новий закон визначає, що у разі якщо земельна ділянка в межах акваторії морського порту частково розташована на території територіальної громади, частково – на території за межами територій територіальних громад і не належить до земель приватної власності, земель, що відповідно до цього пункту залишаються у державній власності, така земельна ділянка вважається комунальною власністю територіальної громади, на території якої вона розташована частково.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.