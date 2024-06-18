Владимир Зеленский назначил Виталия Махинчука заместителем члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ

Президент Владимир Зеленский подписал Указ об избрании заместителем члена Совещательной группы экспертов, занимающейся отбором судей КСУ, Виталия Махинчука взамен Игорю Процюку.

Источник фото: segodnya.ua

В составе «запасных» членов Совещательной группы экспертов, занимающейся отбором кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины, произошли изменения.

Так, Президент Владимир Зеленский 17 июня подписал Указ №350/2024, которым внес изменения в свой предыдущий Указ от 16 октября 2023 г. № 691/2023 «О назначении и избрании лиц в первый состав Совещательной группы экспертов».

Президент решил избрать заместителем члена Совещательной группы экспертов директора по научной работе Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины Виталия Махинчука.

Напомним, ранее заместителем члена СГЭ был избран Игорь Процюк – заведующий кафедрой теории права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совещательная группа экспертов состоит из шести человек – трех представителей субъектов формирования Конституционного Суда и трех иностранных экспертов, имеющих контрольный голос при принятии решений.

По квоте Президента в Совещательную группу экспертов входит директор Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Васильченко.

Совет судей Украины в Совещательной группе представляет экс-председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк.

По квоте парламента недавно полномочия перешли от Натальи Кузнецовой к заместителю члена СГЭ, профессору кафедры уголовного права Национальной академии внутренних дел Украины, академику Национальной академии правовых наук Василию Шакуну.

Иностранные эксперты в составе Совещательной группы:

Анна Сухоцкая - бывший член Венецианской комиссии от Польши

Алеш Залар – бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения

Морин О'Коннор — американский юрист, судья в отставке, бывший президент Конференции судей США.

Автор: Наталья Мамченко

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