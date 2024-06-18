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$4500 за «матрацний» рейд до Молдови: прикордонники затримали ухилянтів та ділка

21:42, 18 червня 2024
Водій намагався польовими дорогами доставити чоловіків до берега Дністра та за допомогою надувного матрацу переправити до Молдови.
$4500 за «матрацний» рейд до Молдови: прикордонники затримали ухилянтів та ділка
Фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили у прикордонні легковий автомобіль, у якому, окрім водія, перебували двоє чоловіків призовного віку, мешканці Дніпропетровської області.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, чоловіки намагалися незаконно покинути територію України, скориставшись одним із месенджерів інтернет-мережі.

Зазначається, що відповідно до вказівок, вони дістались до одного з населених пунктів, де їх зустрів мешканець Могилів-Подільського.

«Після цього 30-річний водій намагався польовими дорогами доставити їх до берега Дністра та за допомогою надувного матрацу переправити до Молдови», - сказано у повідомленні.

Вартість такої подорожі становила 4500 доларів США

У Держприкордонслужбі додали, що до Нацполіції направлено повідомлення щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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