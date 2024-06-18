Україна почне переговори про вступ в єдину роумінгову зону після позитивної оцінки закону від європейської сторони

Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС.

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Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС.

Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що далі Україна чекає на позитивну оцінку закону від європейської сторони та почне переговори про вступ в єдину роумінгову зону.

Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Такі ж умови будуть для користувачів європейських операторів, які подорожують в Україну.

«До цього жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалась до політики Roam like at home. Чергове підтвердження, що Україна — потужний цифровий гравець на європейській арені. Мінцифра продовжує «підганяти» сферу телекому до європейських стандартів», - зазначив Федоров.

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