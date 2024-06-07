Уряд затвердив новий порядок бронювання – відтепер воно буде відбуватися через Портал Дія

Міністерство цифрової трансформації повинно протягом місяця забезпечити технічну можливість бронювання засобами Порталу Дія.

Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (тобто, Порталу Дія). Відповідна постанова №650 була прийнята 5 червня.

«Бронювання буде в Дії — Уряд підтримав постанову. Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. Дія це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактору, а результат — за годину.

На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал Дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву. Далі Дія автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в Оберегу.

Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину. Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі Дія, а в людини оновиться про це інформація в Резерв+. Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні. Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі Дія. Орієнтовно запустимо послугу на початку липня. Цифровізуємо один із найскладніших процесів, бета-тест скоро» - повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Також Уряд вніс зміни до постанови КМУ від 27 січня 2023 р. №76 «Деякі питання реалізації положень Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». Як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться про порядок і критерії бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств.

Також Кабмін установив, що:

1) бронювання військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, що подані після набрання чинності постановою КМУ від 8 травня 2024 р. №520, здійснюється Міноборони та Мінекономіки;

2) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані;

3) органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення/відновлення дії трудового договору подають Пенсійному фонду України відповідні відомості через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Крім того, постановою від 5 червня Уряд доручив Мінцифри, Міноборони та Мінюсту протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час воєнного стану в електронній формі та застосування відомостей зазначених реєстрів відповідно до затвердженого цією постановою Порядку.

Також Пенсійному фонду та Міноборони протягом місяця доручено забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо працівників підприємств, установ та організацій, зазначених у підпункті 3 п. 3 цієї постанови, віком від 17 до 60 років, їх посад у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час воєнного стану в електронній формі та застосування відомостей зазначених реєстрів відповідно до затвердженого цією постановою Порядку.

Пенсійний фонд також повинен забезпечити протягом місяця технічну можливість подання органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємствами, установами та організаціями, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, Пенсійному фонду України через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі відомостей.

Міністерство цифрової трансформації повинно протягом місяця забезпечити технічну можливість подання повідомлення про включення до переліків органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки, для бронювання військовозобов’язаних в електронній формі та списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час в електронній формі, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг – тобто, Порталу Дія.

Автор: Наталя Мамченко

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