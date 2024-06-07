Бронювання військовозобов’язаних буде у Дії – у Мінцифри пояснили, як працюватиме механізм

19:26, 7 червня 2024
Уряд ухвалив постанову про бронювання військовозобов’язаних через Дію.
Україна переводить в цифрову площину процес бронювання. Як повідомили у Міністерство цифрової трансформації, Уряд підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі Дія.
Як зазначається, на першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.
Ухвалення таких змін дає змогу:
- прибрати людський фактор;
- пришвидшити процес від тижнів до години;
- зробити процедуру більш прозорою.
Як працює бронювання зараз?
- Керівник подає паперовий список співробітників для бронювання до ОВА чи профільного міністерства.
- Список передають листом на погодження спочатку до Міноборони.
- Далі надсилають на розгляд до Мінекономіки.
- Список перевіряють вручну.
- Керівник та працівники чекають кілька тижнів на розгляд списку.
Як працюватиме бронювання на порталі Дія?
- Керівник дізнається, скільки працівників може забронювати завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами Пенсійного фонду та Міноборони. Обирає, кого хоче забронювати, і засвідчує заяву електронним підписом.
- Система перевіряє, чи є дані про працівника в реєстрі Оберіг і чи працює він на підприємстві.
- Керівник отримує рішення протягом години щодо кожного працівника — заброньований він чи ні та які причини в разі відмови.
- Інформація про успішне бронювання з’являється в Резерв+ співробітника. Якщо він хоче отримати паперове підтвердження, то теж має таку можливість. Обидва формати матимуть однакову силу.
- Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або на термін дії договору.
«Цифровізація бронювання через Дію зробить процедуру швидкою та прозорою. А також значно знизить паперову навантаженість на Мінекономіки й Міноборони. Водночас попередня процедура бронювання продовжить функціонувати», - зазначали у Мінцифри.
Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників.
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