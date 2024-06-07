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Бронювання військовозобов’язаних буде у Дії – у Мінцифри пояснили, як працюватиме механізм

19:26, 7 червня 2024
Уряд ухвалив постанову про бронювання військовозобов’язаних через Дію.
Бронювання військовозобов’язаних буде у Дії – у Мінцифри пояснили, як працюватиме механізм
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Україна переводить в цифрову площину процес бронювання. Як повідомили у Міністерство цифрової трансформації, Уряд підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі Дія.

Як зазначається, на першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.

Ухвалення таких змін дає змогу:

  • прибрати людський фактор;
  • пришвидшити процес від тижнів до години;  
  • зробити процедуру більш прозорою.

Як працює бронювання зараз?

  1. Керівник подає паперовий список співробітників для бронювання до ОВА чи профільного міністерства.
  2. Список передають листом на погодження спочатку до Міноборони.
  3. Далі надсилають на розгляд до Мінекономіки.
  4. Список перевіряють вручну. 
  5. Керівник та працівники чекають кілька тижнів на розгляд списку.  

Як працюватиме бронювання на порталі Дія?

  1. Керівник дізнається, скільки працівників може забронювати завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами Пенсійного фонду та Міноборони. Обирає, кого хоче забронювати, і засвідчує заяву електронним підписом.
  2. Система перевіряє, чи є дані про працівника в реєстрі Оберіг і чи працює він на підприємстві. 
  3. Керівник отримує рішення протягом години щодо кожного працівника — заброньований він чи ні та які причини в разі відмови.
  4. Інформація про успішне бронювання з’являється в Резерв+ співробітника. Якщо він хоче отримати паперове підтвердження, то теж має таку можливість. Обидва формати матимуть однакову силу. 
  5. Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або на термін дії договору.

«Цифровізація бронювання через Дію зробить процедуру швидкою та прозорою. А також значно знизить паперову навантаженість на Мінекономіки й Міноборони. Водночас попередня процедура бронювання продовжить функціонувати», - зазначали у Мінцифри.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників.

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