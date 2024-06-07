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Бронирование военнообязанных будет в Дії – в Минцифры пояснили, как будет работать механизм

19:26, 7 июня 2024
Правительство приняло постановление о бронировании военнообязанных через Дію.
Бронирование военнообязанных будет в Дії – в Минцифры пояснили, как будет работать механизм
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Украина переводит в цифровую плоскость бронирование. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, правительство поддержало постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале Дія.

Как отмечается, на первом этапе бронирования в Дії будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Далее список будет расширяться.

Принятие таких изменений позволяет:

  • убрать человеческий фактор;
  • ускорить процесс от недель до часа;
  • сделать процедуру более прозрачной.

Как работает бронирование сейчас?

  1. Руководитель представляет бумажный список сотрудников для бронирования в ОВА или профильного министерства.
  2. Список передают письмом на согласование сначала в Миноборону.
  3. Далее направляют на рассмотрение в Минэкономики.
  4. Список проверяют вручную.
  5. Руководитель и работники ждут несколько недель рассмотрения списка.

Как будет работать бронирование на портале Дія?

  1. Руководитель узнает, сколько работников может забронировать благодаря автоматическому обмену данными между реестрами Пенсионного фонда и Минобороны. Выбирает, кого хочет забронировать, и подтверждает заявление электронной подписью.
  2. Система проверяет, есть ли данные о работнике в реестре Оберег и работает ли он на предприятии.
  3. Руководитель получает решение в течение часа по каждому работнику — забронирован он или нет и какие причины в случае отказа.
  4. Информация об успешном бронировании появляется в Резерв+ сотрудника. Если он хочет получить бумажное подтверждение, то тоже имеет такую ​​возможность. Оба формата будут иметь одинаковую силу.
  5. Работник получает отсрочку от призыва на военную службу на 12 месяцев или на срок действия договора.

«Цифровизация бронирования через Дію сделает процедуру быстрой и прозрачной. А также значительно снизит бумажную нагрузку на Минэкономики и Минобороны. В то же время, предварительная процедура бронирования продолжит функционировать», - отмечали в Минцифры.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин изменил критерии критически важных предприятий, имеющих право на бронирование работников.

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