Бронирование военнообязанных будет в Дії – в Минцифры пояснили, как будет работать механизм

Правительство приняло постановление о бронировании военнообязанных через Дію.

Украина переводит в цифровую плоскость бронирование. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, правительство поддержало постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале Дія.

Как отмечается, на первом этапе бронирования в Дії будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Далее список будет расширяться.

Принятие таких изменений позволяет:

убрать человеческий фактор;

ускорить процесс от недель до часа;

сделать процедуру более прозрачной.

Как работает бронирование сейчас?

Руководитель представляет бумажный список сотрудников для бронирования в ОВА или профильного министерства. Список передают письмом на согласование сначала в Миноборону. Далее направляют на рассмотрение в Минэкономики. Список проверяют вручную. Руководитель и работники ждут несколько недель рассмотрения списка.

Как будет работать бронирование на портале Дія?

Руководитель узнает, сколько работников может забронировать благодаря автоматическому обмену данными между реестрами Пенсионного фонда и Минобороны. Выбирает, кого хочет забронировать, и подтверждает заявление электронной подписью. Система проверяет, есть ли данные о работнике в реестре Оберег и работает ли он на предприятии. Руководитель получает решение в течение часа по каждому работнику — забронирован он или нет и какие причины в случае отказа. Информация об успешном бронировании появляется в Резерв+ сотрудника. Если он хочет получить бумажное подтверждение, то тоже имеет такую ​​возможность. Оба формата будут иметь одинаковую силу. Работник получает отсрочку от призыва на военную службу на 12 месяцев или на срок действия договора.

«Цифровизация бронирования через Дію сделает процедуру быстрой и прозрачной. А также значительно снизит бумажную нагрузку на Минэкономики и Минобороны. В то же время, предварительная процедура бронирования продолжит функционировать», - отмечали в Минцифры.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин изменил критерии критически важных предприятий, имеющих право на бронирование работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.