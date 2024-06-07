Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників

Кабмін затвердив у новій редакції Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період. Відповідні зміни внесені постановою від 5 червня №650.
Отже, визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за такими критеріями:
До критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств, установ та організацій належать:
Підприємства, установи та організації, які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також уповноважені суб’єкти управління об’єктами державної власності, які здійснюють регулювання, контроль та координацію діяльності таких підприємств, установ та організацій, визначаються Мінстратегпромом як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у разі відповідності критерію, визначеному підпунктом 4 цього пункту.
Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації, крім підприємств, установ та організацій, зазначених в абзацах другому — шостому цього пункту, критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність 3 або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку.
Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність 2 або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, а саме для таких підприємств, установ, організацій:
Визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
З метою визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період такі підприємство, установа, організація у разі відповідності критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, звертається до центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або до обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, (військової адміністрації у разі її утворення), на території юрисдикції яких вони розташовані. До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством, установою, організацією в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:
Орган, зазначений у пункті 5 цих Критеріїв та порядку, до якого надійшло звернення підприємства, установи, організації, зобов’язаний у строк не більш як 10 робочих днів з дня його отримання розглянути його на відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:
Рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період повинне містити інформацію про код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; податковий номер платника податків; повне та скорочене найменування підприємства, установи, організації; критерії, яким відповідає підприємство, установа, організація.
Рішення про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, повинне містити інформацію про відмову у визначенні підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з обґрунтуванням невідповідності критеріям.
Копію рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період орган, зазначений у пункті 5 цих Критеріїв та порядку, надсилає Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони).
Підтвердження статусу підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, здійснюється підприємством, установою, організацією не рідше ніж один раз на рік.
Підприємство, установа, організація для підтвердження зазначеного статусу подає відповідну заяву органу, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, до якої додаються копії підтвердних документів та інформація, зазначені у пункті 5 цих Критеріїв та порядку.
Рішення про підтвердження статусу підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, або про позбавлення такого статусу приймається у порядку, визначеному пунктом 6 цих Критеріїв та порядку.
Копію рішення про підтвердження статусу підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, або про позбавлення такого статусу орган, зазначений в абзаці другому цього пункту, в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони).
Критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємствами, установами та організаціями можуть бути визначені:
Підприємства, установи та організації, зазначені у підпункті 2 пункту 9 цих Критеріїв та порядку, належать до критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період у разі:
Юридичні особи приватного права, зазначені у підпункті 3 пункту 9 цих Критеріїв та порядку, належать до критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період у разі:
Підприємства, установи чи організації, а також юридичні особи приватного права, зазначені у пункті 9 цих Критеріїв та порядку, можуть бути визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період за умови відсутності у їх статутному капіталі частки держави, визначеної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом.
З метою визначення підприємств, установ чи організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період та включення їх до переліку такі підприємства, установи, організації звертаються до органів, зазначених у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку. До звернення додаються відповідні обґрунтування.
Органи, зазначені у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку, до яких надійшло звернення підприємства, установи чи організації, зобов’язані у строк не більш як 10 робочих днів з дня його отримання розглянути його та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:
Перелік повинен містити інформацію про код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; повне найменування підприємства, установи чи організації.
Статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємства, установи та організації набувають одночасно з дня включення їх до переліків, зазначених у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку.
З метою підтвердження статусу критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємства, установи та організації, зазначені у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку, не рідше ніж один раз на рік надають відповідне обґрунтування до органу, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період і включення їх до переліку, зазначеного у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку.
Копію рішення про визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період або копію рішення про підтвердження статусу критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємства, установи чи організації орган, зазначений у пункті 9 цих Критеріїв та порядку, надсилає Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони).
Автор: Наталя Мамченко
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