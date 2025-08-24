Практика судів
  1. В Україні

На Дніпропетровщині чоловік з ножем накинувся на місцевих, пожежників, поліцейських та батька — нападника застрелили

21:15, 24 серпня 2025
Чоловік з ножем поранив п’ятьох людей, серед них двох рятувальників, після чого був застрелений поліцейськими.
На Дніпропетровщині чоловік з ножем накинувся на місцевих, пожежників, поліцейських та батька — нападника застрелили
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Дніпропетровської області повідомила про інцидент у Криворізькому районі, де місцевий житель з ножем напав на людей. Серед постраждалих були двоє рятувальників. Нападника застрелили поліцейські.

Подія сталася 24 серпня близько 16:00 на полі у Карпівській громаді. За попередніми даними, чоловік завдав ножових поранень двом жінкам, після чого підпалив сіно. Полум’я швидко поширювалося і створювало загрозу для людей.

Коли на місце прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав і на них: один із рятувальників отримав ножове поранення, другий — тілесні ушкодження.

Під час подальших подій чоловік напав і на свого батька, завдавши йому ножових поранень. У цей момент на місце прибули поліцейські.

Правоохоронці намагалися зупинити нападника, однак той не реагував на вимоги та чинив опір. Поліцейський зробив попереджувальні постріли у повітря, після чого був змушений застосувати табельну зброю. Внаслідок поранень 42-річний чоловік загинув.

Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям.

Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Помічниками суддів в місцевих та апеляційних судах можуть працювати бакалаври – Рада суддів України

Судді самостійно будуть вирішувати, потрібен їм помічник бакалавр або магістр – РСУ намагається подолати проблему «дефіциту» помічників суддів.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

Руслан Стефанчук разом з групою депутатів пропонує розглядати законопроекти стосовно вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду