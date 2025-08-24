На Дніпропетровщині чоловік з ножем накинувся на місцевих, пожежників, поліцейських та батька — нападника застрелили

Чоловік з ножем поранив п’ятьох людей, серед них двох рятувальників, після чого був застрелений поліцейськими.

Поліція Дніпропетровської області повідомила про інцидент у Криворізькому районі, де місцевий житель з ножем напав на людей. Серед постраждалих були двоє рятувальників. Нападника застрелили поліцейські.

Подія сталася 24 серпня близько 16:00 на полі у Карпівській громаді. За попередніми даними, чоловік завдав ножових поранень двом жінкам, після чого підпалив сіно. Полум’я швидко поширювалося і створювало загрозу для людей.

Коли на місце прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав і на них: один із рятувальників отримав ножове поранення, другий — тілесні ушкодження.

Під час подальших подій чоловік напав і на свого батька, завдавши йому ножових поранень. У цей момент на місце прибули поліцейські.

Правоохоронці намагалися зупинити нападника, однак той не реагував на вимоги та чинив опір. Поліцейський зробив попереджувальні постріли у повітря, після чого був змушений застосувати табельну зброю. Внаслідок поранень 42-річний чоловік загинув.

Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям.

Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.

